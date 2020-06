«La gestione dei rifiuti a Bedizzole un modello virtuoso».

A dirlo, al termine della visita di questa mattina alla Green Up, ex discarica Faeco, è stato Riccardo Pase, Presidente della VI Commissione permanente Ambiente-Protezione Civile e Vice Presidente Commissione d’inchiesta sul sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia.

Con lui, l’amministratore delegato di Green Up Flavio Raimondo, che ha promesso novità e innovazioni per il futuro, ma soprattutto ha gestito in maniera egregia la situazione d’emergenza da poco superata per il coronavirus.

Nuovi progetti, ma anche telecamere e rigidità nei controlli sono solo alcune delle caratteristiche messe in mostra dall’azienda milanese che da circa 3 anni gestisce l’impianto bedizzolese e che ha ricevuto questa mattina la visita di Pase, che si è complimentato per la situazione di perfetta organizzazione trovata durante il tour dell’impianto, accompagnato dai numerosi tecnici Green Up.

