La festa dello Sportivo e Orzibimbi, il binomio perfetto per la promozione delle sane abitudini e della condivisione

La festa dello sportivo e Orzibimbi: giornata di festa a Orzinuovi

É stato un pomeriggio, quello di ieri (domenica 10 settembre 2023), all’insegna dello sport e della socialità ad Orzinuovi

Dalle 15 il centro storico di Orzinuovi si è animato grazie alla presenza di oltre 25 associazioni sportive. Nelle piazze Vittorio Emanuele e Garibaldi, fari puntati sulle eccellenze del territorio che fino a tarda sera hanno proposto attività dedicate ad adulti e bambini e, collateralmente, una nuova edizione di Orzibimbi con giochi, laboratori, animazioni e intrattenimenti per i più piccoli (dai 2 agli 11 anni). L’iniziativa ideata dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con l’Associazione Co.Ge. ha riscosso un grande successo. A corroborarlo le oltre 700 persone che hanno assistito alle esibizioni, oltre ad altrettante che per tutto il pomeriggio si sono alternate ai vari stand.

Occasione di condivisione e socialità

La finalità dell’evento è stata quella di trascorrere la giornata all’insegna della condivisione dei valori sportivi, dell’amicizia e della socialità. Un’occasione unica per ritrovarsi, raccontare e condividere le proprie esperienze ed avere una panoramica sulle nuove prospettive delineate dal panorama scolastico ed educativo Orceano.