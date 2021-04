La Croce Rossa di Iseo ha un nuovo mezzo

La Croce Rossa Italiana, sezione di Iseo, ha in dotazione un nuovo mezzo a disposizione per il trasporto dei disabili ma anche a supporto della postazione vaccinale di Iseo. La Cri ringrazia i vari Enti, le aziende e a cittadini di Iseo che, grazie alle loro donazioni, hanno contribuito all’acquisto del mezzo strategico per il quotidiano lavoro compiuto dai volontari.