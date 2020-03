La Croce Bianca di Leno lancia una raccolta fondi

Gli infaticabili volontari della Croce Bianca di Leno hanno lanciato un appello per una raccolta fondi necessaria ad acquistare materiale sanitario.

Serve materiale sanitario, ma non solo

Le sirene che si sento ad ogni ora del giorno e della notte danno bene il polso della situazione del momento in cui ci troviamo: una grave emergenza. Per questo i volontari della Croce Bianca di Leno, da sempre impegnati in prima linea, hanno bisogno di aiuto. “Servono materiali per la nostra e la vostra protezione – fanno sapere – Mascherine, guanti, disinfettante, ma non solo anche il carburante è indispensabile”. Il lavoro dei volontari non è mai stato così indispensabile, per riuscire ad acquistare tutto il materiale necessario allo svolgimento delle loro operazioni di soccorso è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su gofoundme.it, dove tutti possono fare una donazione. L’obiettivo è ambizioso: 20mila euro, che serviranno sia per il materiale sia per l’acquisto di una nuova ambulanza che presto entrerà a far parte della scuderia della Croce Bianca. In pochi giorni sono già stati raccolti 4mila euro: segno che la comunità, non solo dei lenesi, ha risposto con generosità. Un ultimo appello: servono mascherine, chi ne avesse una scorta è invitato a donarle alla sede di via Brescia.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE