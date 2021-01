La comunità piange l’ex sindaco Carlo Zamboni

La notizia della scomparsa si è diffusa in paese creando grande dispiacere

La comunità sconvolta per la scomparsa di Carlo Zamboni

Il 60enne era molto conosciuto in paese per la sua presenza costante e affidabile in Consiglio comunale. La sua esperienza ha spaziato dall’essere primo cittadino per due mandati, all’essere vicesindaco e nell’incarico più recente come consigliere di minoranza nel gruppo di opposizione consiliare “Poncarale Insieme” con la candidata sindaco Ilaria Galperti.

Al di fuori del territorio comunale Carlo era molto conosciuto sul territorio per la sua professione. Il poncaralese infatti era dal 1993 uno dei veterinari di Ats Brescia, ente in cui era anche responsabile del Settore Sanità Animale.

In molti lo hanno ricordato

Il sindaco Antonio Zampedri, con cui ha condiviso gran parte della vita amministrativa a livello locale e con il quale era in rapporti di amicizia ha commentato “La scomparsa di Carlo è una grave perdita per l’intera comunità poncaralese. E’ stato una persona capace e affidabile, schietta e diretta. Qualità che ho sempre apprezzato e non è mai mancato il rispetto tra noi nemmeno quando abbiamo spostato visioni diverse. Mancherà molto”.

Un messaggio di cordoglio anche da parte del gruppo “Cambiamento” di Capriano del colle: “Siamo profondamente addolorati per la prematura scomparsa del dottor Carlo Zamboni, già sindaco di Poncarale. Ci uniamo al dolore e alle preghiere dei famigliari. Le nostre più sentite e sincere condoglianze”.

Non da meno il dolore del gruppo Rugby Borgo Poncarale con cui Zamboni era in ottimi rapporti. “All’improvviso se n’è andato l’amico Carlo Zamboni, già sindaco di Poncarale e amico del nostro Rugby. La società si stringe in un abbraccio a Roberto e ai famigliari, ricordando i bei momenti che Carlo ha trascorso con la squadra”.

I funerali verranno celebrati lunedì 18 alle 15.30 nella chiesa di Borgo Poncarale.