E’ mancato improvvisamente ieri. Domani, lunedì 29 giugno 2026, i funerali in abbazia alle 9.30

La comunità pontevichese e bresciana piange Fabio Iacchetti

La notizia della sua scomparsa è giunta come un fulmine a ciel sereno in un caldo sabato di fine giugno. Nell’arco di pochi minuti ha colpito la comunità pontevichese e si è diramata in tutta la nostra provincia. Fabio Iacchetti è mancato improvvisamente ieri, sabato 27 giugno, lasciando la moglie Bibiana, la mamma Eleonora e tutta la famiglia.

A rendere così amaro questo epilogo è l’aver strappato da questo mondo una persona che si è prodigato per il bene dei più fragili, sia nel lavoro che nel tempo libero. Una vocazione quella del 57enne, che ha messo in pratica nelle vesti di educatore all’interno del centro diurno della cooperativa “Il Gabbiano” di Pontevico, assistendo persone con difficoltà e potenziandone il loro valore, trovando il canale per far esprimere loro la loro passione, la loro energia, in questo mondo.

Molte le persone che lo hanno salutato in queste ore con una propria testimonianza sui social, in cui il comun denominatore è un “Ciao Amico Mio”. Non da meno la testimonianza apparsa sulle pagine dell’Union Brescia in cui Fabio era responsabile educativo del Team DCP “Senza di me che gioco è?” percorso iniziato una decina d’anni fa a Salò, creando una vera e propria famiglia.

Per centinaia di ragazzi e di ragazze è stato un educatore, una guida, un punto di riferimento e una presenza costante su cui poter contare. Un uomo buono, con sani valori, un uomo di fatti concreti e di grande determinazione. Per centinaia di persone è stato l’amico dal cuore gigante pronto ad ascoltare anche quando ascoltare era scomodo.

Anche l’amministrazione comunale di Pontevico ha voluto esprimere un pensiero di cordoglio in suo onore.

“Fabio ha dedicato la propria vita ai ragazzi con disabilità, mettendo ogni giorno al servizio degli altri sensibilità, professionalità e una dedizione che andava oltre il suo ruolo. Per centinaia di ragazze e ragazzi di Pontevico e non solo è stato un educatore, una guida e una presenza costante: li ha seguiti con amore e accompagnati con passione nella crescita, facendoli sentire sempre a casa. Da oltre 10 anni Fabio era il riferimento del meraviglioso percorso di inclusione sportiva e responsabile del Team DCP della Union Brescia «Senza di me che gioco è?» – ha ripercorso l’Amministrazione Comunale – Vogliamo porge le più sentite condoglianze alla moglie Bibiana e alla mamma Eleonora. La sua perdita lascia un grande vuoto nel nostro paese, ma il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di fare un pezzo di strada con lui!”

I funerali avranno luogo domani mattina, lunedì 29 giugno, in Abbazia a Pontevico, alle 9.30.

In evidenza un’immagine di Union Brescia.