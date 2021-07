Paratico dice addio a Piersandro Marini.

La comunità piange uno dei fondatori delle Penne Nere

Un uomo buono, un gran lavoratore, che per anni ha lavorato nella sua officina in paese. Un cittadino esemplare che si è sempre dato da fare per la sua amata comunità. Paratico piange Piersandro Marini, classe 1953, che si è spento ieri, giovedì, dopo aver combattuto con grande dignità e coraggio contro la malattia.

Gli alpini Marini è stato alfiere nonché uno dei fondatori del gruppo locale delle Penne nere, fondato nel 2004 e guidato da Cristian Fratus. "Sandro è stato per tutti noi uno speciale compagno di viaggio e meraviglioso amico - si legge nel toccante commento pubblicato sulla pagina social delle Penne nere - Dal carattere umile e amichevole con tutti ha sempre accettato ogni incarico affidatogli con entusiasmo competenza e passione fino agli ultimi giorni".

Il funerale di Marini, che era anche volontario della Protezione civile, si terrà sabato alle 16 nella chiesa parrocchiale.