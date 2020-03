Francesca Pagani, classe 1972, lascia il marito e la figlia 20enne.

La comunità piange una mamma di 47 anni

Un grande dolore per la sua famiglia: per il marito Pierluigi Zanola, noto dipendente comunale, e la figlia Elena. Un dolore per tutta la comunità di Palazzolo. Francesca era in lista d’attesa per un trapianto del fegato, ma ieri è morta improvvisamente a casa per un emorragia cerebrale. A trovarla è stato proprio il marito: “Non rispondeva alle chiamate di nostra figlia e sono andato a casa. L’ho trovata distesa a terra in cucina”. La Pagani, figlia dello storico fondatore del Coro La Rocchetta Renzo Pagani, lavorava in una azienda molto nota a Pontoglio.

L’ultimo saluto

A causa dell’emergenza Coronavirus non si terrà alcun funerale. Ma domani si terrà un momento di preghiera intimo nella loro abitazione.

