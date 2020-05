Lutto a Palazzolo per Angelo Selini, storico presidente del Corpo musicale

La comunità piange lo storico presidente del Corpo musicale

Nato nel gennaio del 1940, Angelo Selini stato per anni presidente e punto di riferimento della banda di Palazzolo. L’80enne si è spento ieri e la notizia è stata comunicata ai componenti del Corpo musicale Città di Palazzolo solamente ieri sera. Presidente prima di Gianpietro Gatta, Selini è stato senza alcun dubbio una guida importante per i musicisti. Ma non solo. Selini è stato anche una delle figure più importanti all’interno dell’associazione Marinai. Padre di famiglia, lascia nel dolore i suoi cari ma anche tutte le persone che hanno avuto la fortuna di condividere con lui tanti momenti all’insegna della musica.

I funerali si terranno domani.