La comunità piange Dario Mombelli

Tutta Bassano Bresciano si è stretta al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Dario Angelo Mombelli a soli 61 anni.

Una colonna portante del calcio bassanese

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L’ultimo saluto

Nato e cresciuto ai Bassano Bresciano Mombelli ha lavorato per 43 anni, aveva raggiunto la pensione solamente da un anno, come meccanico presso l’officina Petesi dove era molto apprezzato da dirigenti e colleghi, da sempre la sua passione era il calcio. Passione che si è tradotta in un impegno concreto nella società calcistica cittadine, prima come portiere nella Polisportiva, poi come giocatore e infine come dirigente dell’Atletico Bassano. Persona semplice ed umile si è costantemente messo a disposizione del prossimo, qualsiasi fosse la necessità Dario c’era per dare una mano. Ieri, lunedì 6 luglio 2026, tutta la comunità ha partecipato alle esequie svolte nella parrocchiale del paese dando testimonianza di grande affetto e stima.