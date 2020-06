La comunità indiana ha donato materiali di sanificazione al Comune di Offlaga.

Donazione al Comune di Offlaga

Questa mattina, a margine della cerimonia commemorativa del 74esimo anniversario della Repubblica, si è tenuto un momento particolarmente significativo della rinascita post pandemia per il comune di Offlaga.

Il sindaco Giancarlo Mazza ha ricevuto una delegazione della comunità indiana di Offlaga che in seguito ad una raccolta fondi ha donato piantane di gel igenizzante e materiale di sanificazione termoscanner in favore della cittadinanza. Questi materiali e prodotti verranno collocati nelle scuole, uffici comunali, cimiteri e ambulatori.