OSPITALETTO

Dato il carattere civico della serata, l'evento ha fatto parte delle celebrazioni del IV novembre.

Presenti anche due testimonial d'eccezione, Benedetta Gnutti (Manager Gnutti Transfer)e Alessandro Ortogni (fondatore Amaro Zerotrenta).

La comunità e le associazioni incontrano i diciottenni per la consegna della Costituzione

Per i nati nel 2003 l'Amministrazione comunale di Ospitaletto ha organizzato l'evento "Fai crescere la tua comunità", in calendario ieri (venerdì 5) in sala consigliare.

I neo 18enni hanno così ricevuto la "maturità civica", merito che il Comune riconosce da sette anni a questa parte e che segna formalmente l'ingresso dei ragazzi nella comunità adulta.

"Si tratta di un’occasione per incontrare i ragazzi, informarli, invitarli a portare un contributo da cittadini consapevoli, presentandogli le associazioni che operano sul territorio e per un confronto con alcuni testimonial d’eccezione" ha spiegato il sindaco Giovanni Battista Sarnico.

Nel corso degli anni questa iniziativa è cresciuta, coinvolgendo concittadini che hanno portato la loro importante testimonianza, il loro percorso di vita e di lavoro.

Anche stavolta, prima della consegna della Costituzione, sono intervenuti due testimonial d'eccezione ovvero Benedetta Gnutti, strategic businness development manager nell’azienda Gnutti Transfer, e di Alessandro Ortogni, erborista e imprenditore che insieme ad Andrea Corezzola ha creato il celebre amaro Zerotrenta.

A gremire la sala, oltre ai numerosi giovani insigniti, le associazioni ospitalettesi che attraverso le loro parole si sono focalizzate su un tema portante, soprattutto per le nuove generazioni, ovvero il valore del tempo.