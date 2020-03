La comunità di San Paolo piange “Pepi”

La comunità di San Paolo piange Giuseppe Piovani, per tutti “Pepi”.

Addio a “Pepi”

Dolce e disponibile, sempre con il sorriso sulle labbra. Giuseppe Piovani, per tutti “Pepi”, se n’è andato lasciando un vuoto nella comunità. Conosciuto da tutti a San Paolo, prima come falegname, poi come Onoranze Funebri dove la sua umanità lo rendeva partecipe al dolore della famiglia. Amato come sposo prima e come papà poi, lascia la moglie Lina e i figli Massimo e Annamaria.

