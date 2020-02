La comunità di Frontignano piange Tiziano Fratus

Domenica pomeriggio nessuno è mancato per l’ultimo saluto a Tiziano Fratus, per tutti Titti, 35 anni, scomparso in seguito ad un malore.

L’ultimo saluto

La parrocchiale di Frontignano non ha potuto accogliere tutti gli intervenuti al funerale di Tiziano Fratus che si è svolto nel cortile dell’oratorio. La famiglia, gli amici di una vita e gli ultras della curva nord del Brescia, sua seconda famiglia, si sono uniti nel dolore per la prematura scomparsa di un ragazzo che ha saputo contraddistinguersi per bontà d’animo, energia e vitalità. “Signore aiutaci ad affrontare e sostenere questo grande dolore”, ha invocato il parroco don Alberto Tomasini.

