La coca cola più cara del mondo è costata ben 533 euro a Giosué Epis, in sella al Giro d’Italia

Nemmeno il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con i suoi dazi imposti un po’ dappertutto, è arrivato a tanto: una lattina di coca cola è costata 500 franchi svizzeri, ovvero 533 euro! Davvero un’assurdità, ma è questo il prezzo pagato da Giosué Epis, ventitreenne ciclista di San Paolo, impegnato in questi giorni al Giro d’Italia di ciclismo.

Cosa è successo

Ma cosa è successo? Il sanpaolese, che difende i colori del team francese Arkea-B&B Hotels, nel corso della dodicesima tappa della Corsa Rosa (da Modena a Viadana nel Mantovano) ha accettato e bevuto una lattina di coca cola che gli ha offerto un amico appostato lungo il percorso ad una ottantina di chilometri dal traguardo. Beccato dalle telecamere la Giuria del Giro con la motivazione “rifornimento irregolare” gli ha inflitto 20” di penalizzazione in classifica, gli ha tolto 2 punti nella classifica scalatori e 10 nella classifica a punti, oltre ad appioppargli la multa di 500 franchi svizzeri. Un eccesso di zelo? Sicuramente evitabile la multa, ma queste sono le direttive del ciclismo.

Epis nelle varie interviste dopo l’accaduto, non si è scomposto più di tanto e come da suo costume, e carattere, invece di inveire e protestare ha serenamente accettato la sanzione. «Ho preso una coca cola da un amico senza darci troppo peso, mi hanno giustamente dato la multa, ho sbagliato. E’ un amico, ci conosciamo fin da ragazzini, abitiamo vicini ed è anche un amico di famiglia, sapevo che sarebbe venuto: mi ha chiesto una borraccia ma ne avevo una sola e non potevo dargliela. Lui aveva una lattina di coca cola mi ha detto prendila... prendila..., io sbadatamente non ho pensato che non era zona di rifornimento e l’ho presa».

La tappa

Tra l’altro proprio in quella tappa da Modena a Viadana Epis si era messo in mostra con un’altra lunga fuga, promossa proprio da lui con altri due attaccanti, di 130 dei 172 km del percorso. Il sanpaolese era già stato protagonista di un’altra fuga a lunga gittata nella quinta tappa da Ceglie Messapica a Matera. Giosué. Al suo primo Giro d’Italia in carriera si sta comportando più che bene con la presenza in diverse classifiche. Dopo la 17ª tappa è 4° nella classifica generale dei Traguardi Volanti, 11° nella classifica Red Bull Km, 7° nella generale Premio Fuga, 17° nella classifica a punti. Insomma una presenza che non è passata inosservata alla Corsa Rosa per Giosué Epis dalla piccola San Paolo.

Giro Next Gen a Manerbio

Manerbio sarà sede di partenza di una tappa del Giro Next Gen 2025, la corsa riservata alla categoria Under 23 con la presenza dei migliori talenti del ciclismo mondiale. Il giro a tappe prenderà il via da Rho il prossimo 15 giugno e dopo 1057 km (14100 metri di dislivello) e 8 tappe si concluderà a Pinerolo in Piemonte il 22 giugno. Manerbio sarà sede di partenza della quarta tappa di 148 km che si concluderà a Salsomaggiore Terme.