Un gesto di grande cuore da parte della comunità cinese a Brescia

La Cina regala attrezzatura da laboratorio al Civile

Ci sono voluti due mesi, ricchi di speranza ma di altrettanti inghippi burocratici, per raggiungere questo traguardo ma nei giorni scorsi finalmente il camion con a bordo il Droplet Digital Pcr è arrivato a destinazione.

Ad attendere questa attrezzatura del valore di 600mila euro agli Spedali Civili autorità sanitarie, civili e rappresentanti della comunità cinese sita a Brescia. Lo strumento è stato donato dalla cittadina di Shenzhen (con cui la nostra Provincia è gemellata dal 1991) al laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’università di Brescia all’interno del Civile. L’attrezzatura sarà fondamentale per la diagnostica rapida e di alta precisione sui pazienti in transito nel presidio ospedaliero.

Grazie al Droplet infatti sarà possibile eseguire sino a mille tamponi al giorno, con un responso entro le 24 ore, così da sapere con certezza chi è positivo al Covid-19. Non solo per ingressi programmati ma anche per coloro che giungeranno in situazioni di emergenza-urgenza in Pronto Soccorso.

La messa in operatività dell’attrezzatura sarà entro un mese e pare sarà installata presso il nosocomio di Montichiari, appartenente all’asst Spedali Civili di Brescia.

Al momento l’attrezzatura sarà utilizzata prevalentemente per processare tamponi ma in futuro potrà essere utilizzata anche al massimo delle sue altre potenzialità.

Entusiasmo e gratitudine per questa donazione, la cui idea è nata a metà marzo, e proposta all’onorevole Marina Berlinghieri da Zhou Angela Xiaoyan (presidente di Huaxia Group di Milano) a nome della Phoenix Tv (di cui la Xiaoyan è rappresentante) e della Huanda Technology. L’idea si è poi sviluppata a Brescia grazie al sostegno del proprietario della catena di negozia Aumai, Wenxu Sandro Chen, il consulente industriale Giuseppe Chiappani, il presidente dell’associazione cinese a Brescia Jin Zhong Xin e l’assessore del Comune di Brescia Roberta Morelli.

Grato per questo dono il direttore generale dell’Asst Spedali Civili di Brescia Marco Trivelli, gesto che per l’assessore Morelli va a rafforzare gli ottimi rapporti che intercorrono da anni tra Brescia e la comunità cinese.