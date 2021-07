La carica dei 200 in piazza a Montirone a difesa della propria salute e del territorio

L'onda bianca torna in piazza a Montirone a difesa dell'ambiente e della propria salute.

L'onda bianca in piazza a Montirone

Chiamatela pure la carica dei 200. In tanti si sono presentati questa sera in piazza a Montirone, a difesa della propria salute, dei propri diritti e del territorio. In occasione del primo compleanno del Comitato "Bifumicio? No grazie!" si è dunque rivista l'onda bianca in paese. “200 persone a Montirone in un martedì sera di luglio. Direi che siamo molto soddisfatti e questo ci da forza e carica per continuare sempre più determinati – ha spiegato il presidente del Comitato Marco Girelli – Dobbiamo lottare e dire basta alla puzza nell'aria, basta allo scempio ecologico, basta all'interesse di pochi a discapito della gente”.