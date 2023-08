Sirene ieri sera, venerdì 25 agosto, a Coccaglio. In via Don Primo Mazzolari ha preso fuoco la bombola che si trovava nella cucina di una palazzina a tre piani.

La bombola del gas prende fuoco, paura per una famiglia

Paura, ieri sera, per una famiglia, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 23. La bombola della cucina di un appartamento, in una palazzina di via don Primo Mazzolari, ha preso fuoco. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Chiari e i carabinieri di Ospitaletto, ma anche il sindaco Alberto Facchetti per sincerarsi delle condizioni dei residenti e della situazione.

L'agibilità

L'appartamento, messo in sicurezza dai pompieri, è stato dichiarato inagibile solo parzialmente. I danni dovuti al fuoco, infatti, si concentrano solo in cucina, dove c'era la bombola.