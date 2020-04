La Bassa piange la morte della moglie del sindaco Maffoni. Orzinuovi intera, ma anche i Comuni limitrofi, si uniscono in un abbraccio al primo cittadino per la scomparsa dell’amata Giovanna Gazzoldi.

Un dolore enorme. Si è spenta a 69 anni Giovanna Gazzoldi, moglie del sindaco di Orzinuovi Gianpietro Maffoni. Purtroppo, era malata da tempo e in un momento così drammatico è giunto il tragico epilogo. Giovanna ha combattuto per lungo tempo, ma è sempre stata una donna forte, amorevole e riservata. E’ stata una grande donna e mamma eccezzionale per i figli Riccardo e Anna.

Purtroppo in un momento storico dove la vicinanza non può essere effettiva, tutta la cittadinanza, le associazioni e le reatà di Orzinuovi si stringono intorno al sindaco e senatore e a tutta la sua famiglia. Ma non solo. Il cordoglio giunge da tutta la Provincia di Brescia e tutti i primi cittadini, a nome delle loro comunità, abbracciano simbolicamente la famiglia Maffoni per il grave lutto.

