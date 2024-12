Si vede la fine. Presto la Barussa sarà nuovamente aperta e pronta a collegare Castrezzato e Comezzano - Cizzago.

La Barussa sta per riaprire

Nella settimana dal 2 al 6 dicembre sono state eseguite le asfaltature degli ultimi tratti della nuova strada e annessa pista ciclabile. A seguire, verrà realizzata la segnaletica verticale e orizzontale ed effettuato il collaudo dell’opera.

La fine dei lavori originariamente stimata e riportata sul cartellone all’imbocco di via XXIV Maggio era stimata per il 5 dicembre 2024 e non si è andati tanto lontani.

Infatti, nonostante le prolungate piogge all’inizio dell’estate e durante il mese di ottobre, l’Amministrazione del sindaco Luigi Cuneo informa che nella settimana tra il 15 e il 20 dicembre la strada verrà riaperta.