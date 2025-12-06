La banda dei bancomat torna in azione: colpito uno sportello a Travagliato

La banda dei bancomat è tornata in azione. Nel mirino, questa volta, è finito lo sportello del Credito Bergamasco piazza della Libertà, a Travagliato.

A Travagliato torna a colpire la banda dei bancomat

Cambia la vittima, ma il modus operandi è sempre lo stesso. I ladri, che hanno colpito nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre 2025, hanno fatto esplodere il bancomat utilizzando una marmotta di esplosivo: dopo la detonazione, che ha divelto la cassa, sono fuggiti con tutto il contenuto.

Le indagini

Il bottino ammonta a circa 62mila euro: una somma ingente, lo sportello era stato ricaricato in vista della festività dell’8 dicembre e del weekend lungo. Stando alle prime ricostruzioni la banda, composta da tre soggetti con il volto coperto, è fuggita a bordo di un’auto con targa contraffatta: la stessa sera avrebbe colpito anche a Guidizzolo, nel Mantovano. Sul posto, dopo la segnalazione della sicurezza privata (avvisata dall’allarme) sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Chiari e della stazione di Travagliato, che ora indagano sull’accaduto.