la vicenda

Una brutta avventura che si è conclusa positivamente, grazie all'intervento degli agenti della Polizia Provinciale che hanno immediatamente contattato anche i genitori dei diciassettenni

Kayak rischia di affondare: tre ragazzi salvati dalla motovedetta della Polizia Provinciale.

In difficoltà sul kayak: salvati dalla Polizia Provinciale

Si è trattato di un vero e proprio provvedimento provvidenziale quello messo a punto da parte della Polizia Provinciale di Brescia in servizio di pattugliamento nelle acque antistanti i comuni di Iseo e di Pisogne.

Gli agenti hanno tratto in salvo tre diciassettenni che, trovato un kayak abbandonato sulla spiaggia del Lido dei Platani a Iseo, avevano deciso di trascorrere un pomeriggio in navigazione sul Sebino. In breve tempo, però, i ragazzi si sono trovati in difficoltà dal momento che la piccola imbarcazione ha iniziato ad affondare. Gli agenti li hanno trovati esausti, aggrappati al kayak e senza più la forza di tornare a riva. I tre sono stati portati a bordo della motovedetta e trasferiti sulla terra ferma, senza bisogno di cure mediche successive.

Lieto fine

