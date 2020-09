I Carabinieri hanno disposto la chiusura di un bar che non garantiva il distanziamento sociale in occasione di una serata karaoke.

Karaoke senza distanziamento, chiuso un bar di Dello

Nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa sulla prevenzione alla diffusione del Covid-19, i Carabinieri di Dello hanno contestato a un bar del paese la violazione dell’ordinanza regionale che dispone le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive.

In particolare, il titolare del bar aveva organizzato una serata karaoke durante la quale il numero di avventori, sia nella stanza adibita all’evento musicale, sia nei pressi del bancone dell’esercizio commerciale, era superiore a quello consentito e non garantiva il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro. E’ stata quindi emessa una sanzione di 280 euro e la chiusura provvisoria di giorni 5, in attesa di provvedimento definitivo del Prefetto di Brescia.