Ivo Mei va in pensione dopo 36 anni in Comune a Pontoglio

Una festa per salutare un dipendente d’oro. Ivo Mei è andato in pensione dopo essere stato per 36 anni al servizio del Comune di Pontoglio.

Ivo Mei va in pensione dopo 36 anni

Il più conosciuto tra i dipendenti del Comune di Pontoglio è andato in pensione ieri. Ivo Mei ha salutato tutti dopo 36 anni. Ieri, mercoledì, si è tenuta per lui una piccola festa in sala consiliare. Non sono mancati i regali. Mei è inoltre sempre stato molto disponibile e attento ai bisogni della comunità.

“Anni di impegno e sacrificio che lo hanno visto lavorare fra le vie e le strade di Pontoglio con serietà e a completa disposizione della collettività. Una persona piacevole, gioiosa ed allegra che, negli anni, ha saputo integrarsi nel tessuto sociale locale”, ha commentato l’Amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Seghezzi.

L’articolo completo sarà in edicola su ChiariWeek a partire da domani, venerdì 2 ottobre 2020.