Nel corso dei controlli i carabinieri hanno scovato otto persone nel mentre stavano caricando i rifiuti in un container posizionato su un semirimorchio

Isorella: sequestrati 3mila metri cubi di rifiuti, capannone agricolo come discarica abusiva.

La scoperta a Isorella

I controlli da parte dei Carabinieri Forestali del Gruppo di Brescia in collaborazione con la stazione carabinieri di Isorella hanno preso di mira un capannone agricolo in locazione ad una ditta individuale bresciana operante nel settore del commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli. L’area in questione era stata trasformata in un centro di stoccaggio abusivo: qui sono stati rinvenuti 2.500 metri cubi di pneumatici fuori uso e 500 metri cubi di parti meccaniche, elementi di carrozzerie, pezzo in ferro e acciaio, Raee (rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), un autoveicolo e quattro motocicli fuori uso.

Cosa è emerso

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno scovato otto persone nel mentre stavano caricando i rifiuti in un container posizionato su un semirimorchio. Tra i soggetti identificati, un cittadino straniero è risultato irregolare sul territorio nazionale, essendo in possesso di un permesso di soggiorno scaduto.

Il capannone è stato sottoposto a sequestro preventivo, per una superficie superiore ai mille metri quadrati, dei veicoli e dei cumuli di rifiuti presenti oltre che del semirimorchio usato per l’attività illecita. Il legale rappresentante dell’impresa, un cittadino di nazionalità ghanese residente a Brescia, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.