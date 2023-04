Una buona notizia a Isorella: è stata finalmente restituita la tela trafugata nel 1999.

Isorella: restituita la tela trafugata nel 1999

La restituzione è avvenuta venerdì 21 aprile nella chiesa di Santa Maria Annunciata: in una chiesa affollata i Carabinieri del Gruppo tutela del patrimonio culturale di Firenze hanno restituito alla comunità la tela di Francesco Prata da Caravaggio, allievo del Romanino intitolata "La deposizione di Gesù dalla croce con Maria Addolorata e l'apostolo Giovanni". L'opera in questione era stata trafugata dalla chiesa di Santa Maria Annunciata oltre vent'anni fa: era infatti la notte di carnevale del 1999.

Il miracolo si è verificato

Sembrava impossibile ritrovarla ma invece è accaduto: il capitano Claudio Muti, comandante del nucleo carabinieri Tpc ha illustrato come ciò sia stato possibile grazie ad un controllo costante degli esercizi di antiquariato. Routine che li ha condotti nel 2019 in una galleria di Milano da dove erano stati chiamati per un quadro sospetto. Le indagini li hanno poi portati ad una donna di 68 anni residente in Lombardia: nella sua abitazione è stata trovata anche un'altra opera che era stata rubata in provincia di Cuneo.

Gli intervenuti

Presenti nell'occasione Laura Sala (funzionario della Sovrintendenza), Simone Bellardi (sindaco di Isorella), don Alfredo Savoldi (vicario del vescovo), il capitano Valerio Monte (comandante della compagnia di Desenzano), il comandante di Isorella Giovanni Guida e il marescialo TPC Claudio Terzulli. Presente anche il parrocco don Mauro Manuini.