Isorella: a fuoco il tetto di uno stabile disabitato

Attimi di grande apprensione a Isorella nella mattinata di ieri (domenica 23 aprile 2023).

Isorella: a fuoco il tetto

A prendere fuoco è stato il tetto di uno stabile disabitato in via Volotti. Ad intervenire immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco (i volontari da Verolanuova e i permanenti da Castiglione delle Stiviere e da Brescia) il quale intervento è stato fondamentale per impedire che le fiamme si propagassero agli edifici vicini. Sono stati proprio gli abitanti della zona a lanciare l'allarme dopo aver notato le fiamme e il fumo.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme hanno coinvolto quasi del tutto la copertura della struttura che poi è crollata. Lo stabile è stato pertanto dichiarato inagibile. Restano da chiarire le cause del rogo: le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica e messa in sicurezza dello stabile si è conclusa qualche minuto prima delle 13. Ad intervenire sul posto anche il sindaco Simone Bellardi: la buona notizia è che non si registrano feriti.