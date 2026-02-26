La buona notizia è che in quel momento il capannone è risultato vuoto

Isorella: a fuoco il tetto di un capannone per l’allevamento avicolo.

Sono divampate nel pomeriggio di ieri (mercoledì 25 febbraio 2026) le fiamme che hanno interessato la copertura di un capannone adibito all’allevamento avicolo in via Cornaleto a Isorella. L’allarme è scattato intorno alle 15.

Allertata la sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, ad essere inviate sul posto sono state due squadre di Vigili del fuoco con il supporto dell’autobotte dai distaccamenti di Verolanuova e Orzinuovi. La buona notizia è che all’interno del capannone in questione non erano presenti né persone né animali.

Le operazioni si sono protratte per diverse ore

Dal capannone si è levato un fumo denso, gli operatori hanno lavorato per svariate ore per la bonifica e la messa in sicurezza dello stabile stesso. Presenti sul posto anche i carabinieri e la Protezione Civile.