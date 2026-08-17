Hanno operato mediante un’imbarcazione leggera appositamente equipaggiata con attrezzatura antincendio e materiale per il soccorso acquatico

Iseo, sparati 220 chilogrammi di fuochi d’artificio: presenti i Vigili del Fuoco per assistenza tecnica.

Spettacolo pirotecnico a Iseo

In occasione dello spettacolo pirotecnico tenutosi a Iseo nella serata di sabato 15 agosto 2026 i Vigili del Fuoco del Comando di Brescia sono stati impegnati in un servizio di assistenza tecnica alla chiatta adibita al trasporto e allo sparo di circa 220 kg di artifici pirotecnici, posizionata nelle acque del lago a distanza di sicurezza dalla costa.

Un patentato nautico, tre soccorritori acquatici e un funzionario tecnico, così è risultato composto il dispositivo dei Vigili del Fuoco: hanno operato mediante un’imbarcazione leggera appositamente equipaggiata con attrezzatura antincendio e materiale per il soccorso acquatico.

“Nel corso delle operazioni, l’equipaggio VV.F. ha svolto attività di scorta e assistenza generica alla chiatta, provvedendo alla verifica delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi e di impiego degli artifici pirotecnici – hanno spiegato – al controllo del mantenimento delle previste distanze di sicurezza, sia tra la chiatta e il pubblico presente sulla costa sia rispetto alle numerose imbarcazioni presenti nelle acque del lago, nonché garantendo il supporto operativo per l’intera durata dello spettacolo pirotecnico, mantenendosi in prossimità dell’area di sparo per consentire un eventuale tempestivo intervento”.

Obiettivo sicurezza

Una volta terminata la manifestazione, l’equipaggio dei Vigili del Fuoco unitamente al personale presente sulla chiatta, ha effettuato una verifica speditiva delle condizioni di sicurezza, ricercando eventuali artifici o residui pirotecnici rimasti inesplosi o incombusti. Le attività svolte hanno consentito il regolare svolgimento della manifestazione, che si è conclusa in condizioni di sicurezza.

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