Al via a giugno i lavori di adeguamento. In questo modo il De Rossi risponderà meglio alle esigenze di sportivi, società e tifosi.

Iseo: opere per uno stadio comunale più funzionale

Lo stadio comunale Giuseppe De Rossi di Iseo sarà adeguato alle esigenze degli sportivi, delle società e del pubblico.

Grazie all’impegno dell’Amministrazione sono in programma diversi interventi di ristrutturazione mirati a un miglioramento generale delle condizioni della struttura.

Sarà, ad esempio, ripristinata la copertura in legno lamellare. Non solo: sarà creata una pista di salto in lungo, riparata la pista di atletica, sistemate le tribune prefabbricate del secondo campo con l’aggiunta di seggiolini in materiale plastico e rifatta la recinzione esterna dove questa manca o è rovinata. Il costo complessivo dei lavori 152 mila euro di cui 78 mila provenienti dall’Amministrazione e 74 mila ottenuti grazie al bando regionale.“Dopo gli interventi di riqualificazione degli spogliatoi dello scorso anno costati 190 mila euro, l’amministrazione comunale, ha deciso di completare i lavori – commenta Cristian Quetti, vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica – L’intervento in oggetto serve a rilanciare tutto l’impianto tramite importanti manutenzioni straordinarie. Nel contesto pandemico in cui viviamo ritengo fondamentale, amministrativamente parlando che le opere pubbliche vengano incentivate, sostenute e finanziate. Per questo motivo la nostra amministrazione ha deciso di partecipare a vari bandi in modo da poter reperire maggiori risorse economiche da destinare alle ‘grandi opere’ comunali”.

L’inizio lavori è previsto tra fine giugno e inizio luglio compatibilmente con i tempi di assegnazione gara.