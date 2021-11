Iseo festeggia il bicentenario della nascita di Anita Garibaldi

Anita ossia Ana Maria de Jesus da Silva nacque in Brasile a Vicino a Laguna il 30 agosto 1821. Conobbe Giuseppe Garibaldi a 18 anni, fu un incontro folgorante per entrambi che segnò il destino di quattro repubbliche. Anita nacque da una famiglia per metà di discendenza portoghese e per metà meticcia, non ebbe da ragazzina una vita facile, ma il forte temperamento si vide fin da subito. La manifestazione prevede un incontro storico all’interno della sala conferenze del Castello Oldofredi, dove lo storico Cav. Gianluigi Valotti racconterà la storia di Iseo e dei garibaldini iseani durante il Risorgimento.

“Ringrazio Francesco Garibaldi per aver scelto Iseo per celebrare il bicentenario della nascita di Anita Garibaldi - commenta Marco Ghitti, sindaco di Iseo - e per rivalutarne la figura storica. Una donna di grande forza e carisma che insieme al marito fu protagonista del Risorgimento e lottò per cambiare il destino degli italiani e di tanti popoli del Sud America, perdendo la vita in nome degli ideali di libertà e meritando così l’appellativo di eroina dei due mondi. Mai come in questo caso c’è affermazione più vera nel dire a ricordo di Anita Garibaldi che ‘dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna’ “.

In occasione dell’evento storico è stata creata dalla cantina Luis Franciacorta azienda agricola Le due Querce un' etichetta dedicata ad Anita Garibaldi.