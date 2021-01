Provaglio e Iseo condivideranno la Polizia Locale. E’ all’ordine del giorno del Consiglio comunale che si terrà sabato mattina a Provaglio l’approvazione della convenzione “per la gestione associata delle funzioni e relativi servizi di Polizia Locale” tra i due Comuni. Fatto questo passaggio, una volta che anche Iseo avrà approvato in Consiglio la delibera, nascerà ufficialmente il Corpo intercomunale di Polizia Locale del Sebino orientale.

Iseo e Provaglio condivideranno la Polizia Locale

“Sono circa sette mesi che stiamo lavorando per attuare questa convenzione con Iseo – ha spiegato l’assessore Giancarlo Dolfini – L’idea della sovracomunalità c’era nel nostro progetto politico. Al momento abbiamo due vigili e un istruttore direttivo, ma nella pratica non è possibile avere la pattuglia perché gli agenti si alternano al mattino e al pomeriggio. Inoltre il sabato alle 13 l’ufficio chiude e fino al lunedì non c’è nessuno. Con la convenzione con Iseo si avrà un Corpo intercomunale formato da quasi una quindicina di uomini, in servizio anche nel fine settimana, di pattuglia sull’intero territorio e attivi anche in caso di emergenza. Inoltre questo ci permetterà di accedere a bandi regionali per finanziare nuove dotazioni di Polizia”.

A guidare gli agenti di Iseo e Provaglio sarà il già comandante di Iseo Claudio Modina. Ma la convenzione resterà aperta anche ad altri Comuni che volessero consorziarsi con Provaglio e Iseo per ampliare il bacino della Locale.

“La sede del Comando resterà a Iseo – ha concluso Dolfini – La convenzione durerà 11 anni, il 90% delle spese sarà a carico nostro, insieme a un quarto di quelle per il comandante, mentre il resto sarà in capo a Iseo”.