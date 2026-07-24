Ha "depositato" nella centralissima piazza iseana due ventilatori dismessi e altri oggetti

Iseo: abbandona i rifiuti in piazza Garibaldi, scattano la maxi multa da 4.800 euro e la denuncia.

La scoperta a Iseo

É stata la Polizia Locale ad identificare il responsabile: attraverso le fototrappole, le telecamere di servizio e gli accertamenti congiunti effettuati con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, è stato individuato il cittadino iseano che aveva abbandonato in piazza Garibaldi due ventilatori dismessi ed altri oggetti. Nei suoi confronti sono scattate la denuncia e una maxi multa da 4.800 euro. L’uomo è stato segnalato in Prefettura per poi procedere al ritiro della patente come previsto dal decreto dell’agosto 2025, per un periodo che va da 1 a 4 mesi nel caso in cui l’abbandono appunto venga commesso utilizzando il veicolo.

Gli altri casi emersi

Si tratta solo di uno dei casi scoperti dopo che l’Amministrazione comunale ha deciso di intensificare i controlli nella lotta ai cosiddetti “microabbandoni” (in generale sacchetti) che tuttavia danno molto fastidio e in alcuni casi provocano anche puzza e problemi igienici. Sempre la Polizia Locale negli ultimi giorni ha accertato altri sette casi di violazioni (di minore entità) elevando sanzioni per ulteriori 1000 euro.

Siglato l’accordo di collaborazione

Da qualche giorno, al fine di rafforzare l’attività di controllo del territorio nel periodo estivo, è stato inoltre stipulato un accordo di collaborazione finalizzato ad utilizzare agenti di Polizia Locale con i Comuni di Paratico, Roncadelle e Rovato. Gli stessi Comuni aderenti all’accordo di collaborazione metteranno a disposizione del Comune di Iseo 10 agenti che, a rotazione, verranno impiegati nei servizi serali e festivi . L’accordo riguarda i mesi di Luglio Agosto e Settembre.

Contestualmente sono stati avviati servizi congiunti con altre forze di Polizia nel caso specifico con la Guardia di Finanza e durante i sopralluoghi effettuati in Pubblici esercizi sono state utilizzate anche unità cinofile per la ricerca di stupefacenti. Gli accertamenti hanno portato a sanzioni per il mancato rispetto delle normative nazionali e regionali pari a 15.000 euro, oltre ad una serie di diffide in relazione alla normativa del lavoro con pesanti sanzioni pecuniarie relative all’impiego di personale non regolarmente assunto.