Iseo: a fuoco la canna fumaria della pizzeria, intervengono i Vigili del Fuoco.

A fuoco la canna fumaria della pizzeria a Iseo

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 16.20 in codice rosso a seguito dell’incendio di una canna fumaria alla pizzeria La Perla in via Fenice a Pilzone frazione di Iseo. Ad intervenire sul posto due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, supportate da un’autobotte e da due autoscale.

Al via la bonifica

Le fiamme hanno interessato la canna fumaria e si sono poi propagate ad una porzione della copertura dell’edificio: il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto all’estinzione delle fiamme che in questo modo non si sono propagate. Sono state nel contempo avviate le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata. L’intervento risulta essere ancora in corso, le squadre risultano impegnate nelle operazioni di bonifica e nelle verifiche per scongiurare la presenza di ulteriori focolai. La buona notizia è che non si registrano persone coinvolte.

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