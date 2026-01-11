Iseo, 31enne si ferisce mentre taglia degli alberi

Il padre lo ha trovato privo di sensi accanto a una pianta e ha avvisato i soccorsi: fortunatamente non è in gravi condizioni

Un uomo di 31 anni, oggi pomeriggio (domenica 11 gennaio 2026), è stato soccorso a Iseo dopo essere rimasto ferito mentre tagliava degli alberi in una zona boschiva.

L’allarme è scattato le 14.30 circa, da un’area boschiva in via Gazzere, a Iseo. Il padre del giovane, classe 1994 e residente in paese, lo ha trovato privo di sensi accanto a una pianta che era intento a tagliare e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i volontari del gruppo ambulanza di Adro e l’automedica da Sarnico, che hanno trasportato il giovane in codice giallo al pronto soccorso della Poliambulaza. Fortunatamente non è in gravi condizioni.

Sull’episodio, classificato come infortunio agricolo, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Chiari per ricostruire la dinamica. Sembra che il giovane sia caduto a terra, perdendo i sensi, dopo essere stato colpito da uno dei rami dell’albero che stava tagliando. Sono in corso ulteriori accertamenti.