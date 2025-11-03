Tir fuori strada sulla Sp16 a Trenzano: riaperto il provinciale

Aggiornamento delle 20.40. Si sono concluse poco fa, dopo diverse ore, le operazioni di rimozione del tir finito fuori strada lungo sp16 nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre. La circolazione in via Convento (il provinciale) ha ripreso a scorrere con regolarità.

Tir fuori strada, chiusa la sp16 a Trenzano

Stando alle prime informazioni, l’autista avrebbe fatto tutto da solo. Ha perso il controllo dell’autoarticolato ed è uscito di strada, ribaltandosi nel campo adiacente. Non si registrano feriti e nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari, che stanno gestendo la viabilità e coordinando le operazioni di sicurezza. La Provincia è stata inoltre allertata e la Sp16 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante in condizioni di sicurezza: in particolare dovranno prima scaricare il camion del carico che stava trasportando e poi spostarlo. Inevitabili i disagi alla circolazione, con deviazioni e rallentamenti nella zona.