"Io viaggio in bici": il comune eroga 25 centesimi a chilometro e fino a 500 euro l'anno

Gussago, il successo di "Io viaggio in bici"

Muoversi si ma rispettando l'ambiente: questa è stata la scelta adottata da parte di 133 persone residenti nel comune di Gussago nel 2024: hanno percorso in tutto 129.558 chilometri con un risparmio totale di 18.147 chilogrammi di CO2 in atmosfera.

Il progetto "Io viaggio in bici" è stato rilanciato dall'Amministrazione comunale (aveva preso il via cinque anni fa da un'idea dell'assessorato all'Ambiente) con l'obiettivo di ridurre progressivamente l'uso dell'automobile o della moto ottenendo, di fatto, due risultati importanti: da un lato in termini di benefici a livello di salute e, dall'altro, appunto rispettare l'ambiente. Nel concreto per ogni chilometro percorso pedalando vengono erogati 25 centesimi per un totale massimo mensile di 50 euro e di 500 euro l'anno fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie del comune. Il contributo viene contabilizzato quadrimestralmente ed erogato al raggiungimento di un importo minimo di 15 euro con bonifico sul conto corrente bancario.

L'iniziativa si rivolge ai cittadini di Gussago che abbiano almeno 16 anni. La novità del 2025 è che potranno iscriversi anche i genitori e i bambini per quanto riguarda il tragitto casa-scuole.

Come fare per prendervi parte

Per prendere parte al progetto è necessario scaricare la App Wecity gratuita sia per iOS che per Android, registrarsi inserire nome e cognome e il codice "GussagoBTW25" per completare la registrazione. Il monitoraggio e la contabilizzazione dei percorsi sarà effettuata bimestralmente dal gestore dell’App.

Per ulteriori info

Per avere maggiori informazioni è possibile scrivere a Wecity attraverso la mail: help@wecity.it o whatsapp al numero 377 3506646, oppure telefonare all'Ufficio Tecnico del Settore Ecologia allo 030 2522919.

