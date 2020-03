“Io ti ascolto”: Orzinuovi supporta i suoi cittadini

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con un gruppo di volontari, ha attivato un servizio di “ascolto” per chi è in difficoltà.

Io ti ascolto

Non solo un supporto per chi si sente solo, preoccupato o sfiduciato dalle attuali condizioni, ma anche per chi avesse semplicemente bisogno di fare quattro chiacchere con qualcuno. Il servizio che l’Amministrazione ha attivato si affianca a quello di consulenza telefonica istituito e gestito dall’Asst Franciacorta e composto da un team di psicologi (fruibile ai numeri 030 7103715; 030 7103117). “Io ti ascolto” vuole essere uno strumento utile da cui chiunque può trarre beneficio. Il servizio è già attivo, si può accedere chiamando dalle 9 alle 12, al 329 2108006, già attivo per i servizi di consegna spesa e farmaci a domicilio.

