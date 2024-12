«Io non sono io»: poesia, musica e teatro si fondono sopra e fuori il palco

Una performance che supera i confini del palco, dove i ruoli si mescolano e il pubblico diventa protagonista. In «Io non sono io», lo spettacolo tratto dall’omonimo libro di Elena Scaratti, poesia, musica e improvvisazione teatrale si fondono in un tutt’uno, creando un’esperienza coinvolgente e interattiva in programma venerdì 13 dicembre, alla Base di Palazzolo sull'Oglio.

«Io non solo io»: poesia, musica e teatro si fondono sopra e fuori il palco

Classe 1972, laureata in architettura, Scaratti dal 2013 vive assieme alla famiglia a San Sebastien (nei Paesi Baschi): nel 2016 era stata protagonista di un episodio di cronaca raccontato anche sulle pagine di Chiariweek, salvata in extramis dal alcuni surfisti dalle acque dell’Oceano Atlantico che la stavano trascinando a fondo. Saggista, poetessa, artista e performer, torna sul palco della sua Palazzolo con la sua straordinaria capacità interpretativa e gestuale, accompagnata dalla voce e dalle percussioni di Maria Chiara Belotti e dalla chitarra di Pino Sblendorio.

Lo spettacolo comincerà alle 22 (porte aperte dalle 21.30), seguito dal PoetryAttack con Giorgia Vezzoli, autrice del bestseller «Mi piace Spider-Man e allora?».

Un’occasione imperdibile per vivere un’arte che supera i confini tradizionali, trasformando il pubblico in parte attiva di un rito artistico unico e irripetibile.