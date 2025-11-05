Investito un uomo a Leno, arriva l’elisoccorso.

Arriva l’elisoccorso, investito un uomo a Leno

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 5 novembre 2025) a Leno. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 12 in codice rosso in via Brescia 52.

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 52 anni sia stato investito. Tempestivamente sono stati allertati i soccorsi: a giungere sul posto un’automedica, un’ambulanza e, ad alzarsi in volo da Brescia anche l’elisoccorso. La buona notizia è che una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno valutato come meno gravi del previsto le condizioni dell’uomo. La missione è stata infatti declassata a codice giallo.