Sinistro

Investito un uomo a Leno, arriva l’elisoccorso

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di mercoledì 5 novembre 2025

Investito un uomo a Leno, arriva l’elisoccorso

Leno · 05/11/2025 alle 14:19

Investito un uomo a Leno, arriva l’elisoccorso.

Arriva l’elisoccorso, investito un uomo a Leno

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 5 novembre 2025) a Leno. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 12 in codice rosso in via Brescia 52.

Investito un uomo a Leno

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 52 anni sia stato investito. Tempestivamente sono stati allertati i soccorsi: a giungere sul posto un’automedica, un’ambulanza e, ad alzarsi in volo da Brescia anche l’elisoccorso. La buona notizia è che una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno valutato come meno gravi del previsto le condizioni dell’uomo. La missione è stata infatti declassata a codice giallo.

Tu cosa ne pensi?