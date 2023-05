E' stato investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali: è successo questa mattina (lunedì 15 maggio 2023), a Coccaglio, in ospedale un 61enne.

Investito sulle strisce pedonali, in ospedale un 61enne

L'incidente è avvenuto poco prima delle 9, in via Adelchi Negri. Stando a una prima ricostruzione l'uomo, un 61enne residente in paese, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito da un'auto guidato da una donna di 24 anni, colognese, che non si è accorta del pedone. Nell'urto l'uomo è stato sbalzato sul cofano, per poi rovinare a terra, subendo diversi traumi. Il 61enne, è stato immediatamente soccorso dall'ambulanza dei soccorritori di Rovato e dal personale dell'auto infermierizzata: ha perso un po' di sangue, ma è sempre rimasto cosciente. Trasportato in ospedale in codice giallo, non è il pericolo di vita.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto per i rilievi e la viabilità (la strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza), coordinati dal comandante Luca Leone, gli agenti della Polizia Locale del Montorfano.