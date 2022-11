Investito sulle strisce pedonali, era sulla sedia a rotelle

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed è stato investito.

Investito sulle strisce pedonali

É successo poco fa in via Cremona a Manerbio, coinvolto un ragazzo manerbiese sulla sedia a rotelle. Una svista o una distrazione, è ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Il tutto è successo poco prima delle 13 quando il 40enne stava percorrendo la via principale che collega tutta la zona commerciale della città quando un’utilitaria grigia lo ha travolto.

Allertati i soccorsi

Una volta dato l’allarme sono arrivati subito sul posto i Carabinieri e i soccorsi con l’auto medica: il ragazzo è stato coperto, riparato dalla pioggia e visitato nell’attesa dell’ambulanza che è arrivata poco dopo. Le sue condizioni non sembrano essere gravi.