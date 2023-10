Investito mentre raggiunge il bus per andare a scuola, 15enne ricoverato agli Spedali Civili di Brescia.

Attimi di grande apprensione questa mattina (venerdì 6 ottobre 2023) a Offlaga. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato alle 7 in codice giallo in via Marconi.

L'arrivo dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che il giovane sia stato investito sulle strisce pedonali da un'auto che viaggiava verso Manerbio in fase di sorpasso nel mentre si stava recando alla fermata del bus che l'avrebbe portato a scuola. L'auto non si è fermata subito a soccorrere il ragazzo, l'autista è tornato sul luogo dell'accaduto solo qualche minuto dopo. Ad intervenire prontamente sul posto i soccorsi, un'automedica e un'ambulanza. Le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione, anche dopo l'arrivo dei soccorritori la missione è rimasta in codice giallo.