Investito in scooter: grave un 19enne

La chiamata al 112 è scattata alle 17.41 di venerdì 30 ottobre. Un ragazzo di Cossirano, che viaggiava su uno scooter, è stato investito da un’auto e le sue condizioni sono gravi.

Investito in scooter: è grave

Sullo scooter viaggiava un 19enne residente a Cossirano, L. R. Alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente una trentenne trenzanese. Il ragazzo, tempestivamente soccorso dai sanitari, è stato trasportato in elisoccorso al Civile di Brescia. Ha riportato diversi traumi e le sue condizioni sono gravi. Illesa invece l’automobilista. Il sinistro è avvenuto davanti all’incrocio tra via Sanoloco e via San Valentino, a pochi metri dal salone civico Ex Cascina Urbani. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza dei Volontari di Trenzano. Allertati carabinieri e Polizia Stradale.