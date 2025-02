Investito in bici, muore dopo un calvario di 4 mesi: l'Avis di Palazzolo piange Giuseppe Pelizzari

Si è spento martedì 18 febbraio 2025 Giuseppe Pelizzari , il vicepresidente dell’Avis di Palazzolo che da quattro mesi era ricoverato in ospedale dopo essere stato coinvolto in un gravissimo incidente.

Investito in bici, muore dopo un calvario di 4 mesi

Il 21 ottobre il 67enne era stato investito da un’auto mentre percorreva la rotonda incrocia il provinciale 469 in sella alla sua bicicletta, diretto verso San Pancrazio, riportando un serio trauma cranico. Trasportato d’urgenza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, era rimasto ricoverato per due mesi prima di essere trasferito al centro riabilitativo Don Gnocchi di Rovato, finché il suo fisico non ha più retto. La Polizia Locale di Palazzolo, intervenuta per rilevare il sinistro, ha dato notizia alla Procura, che in questi giorni sta procedendo ad acquisire il fascicolo della struttura rovatese: le accuse nei confronti del conducente, un anziano, potrebbero passare da lesioni a omicidio stradale.

L'Avis di Palazzolo piange Giuseppe Pelizzari

E’ un fulmine a ciel sereno, nel frattempo, quello che ha colpito la comunità di San Giuseppe, dove il 67enne viveva da solo dalla morte del fratello (10 anni fa), e dei donatori di sangue: la seconda famiglia del palazzolese, che negli anni era sempre stato in prima linea per promuovere le attività solidali dell’Avis come donatore, poi consigliere e infine vice dell’associazione. Ex dipendente della Bordogna Casseforti ora in pensione, socio della realtà politico-culturale dei Mos, era una presenza fissa nella sede degli avisini, che ora piangono il loro volontario. «Era un gran lavoratore, sempre presente durante le giornate della donazione per dare una mano», ha raccontato il presidente Giovanni Vezzoli con voce commossa, ricordando Pelizzari. «Aveva un carattere schivo, ma un cuore d’oro, per gli amici c’era sempre: spesso li accompagnava a fare le visite o altre commissioni, non si è mai tirato indietro».

Venerdì 21 febbraio 2025, alle 9.30, nella parrocchiale di San Giuseppe verranno celebrati i funerali.