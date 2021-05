Investito e ucciso in A4, l’autopsia chiarirà la dinamica dell’accaduto.

C’è attesa per l’autopsia sul corpo di Marco De Luca, 45enne di Castenedolo vittima di un investimento mortale lo scorso venerdì, in piena notte, sulla autostrada A4, all’altezza di Desenzano. Diverse le versioni su cui lavora la polizia scientifica, ma solo l’esame autoptico sul corpo della vittima potrà fare chiarezza una volta per tutte su quanto accaduto in quella tragica, piovosa, notte.

Le ricostruzioni

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo sarebbe finito fuori strada con il proprio mezzo, urtando il guard rail e scendendo per chiedere soccorso e apporre il triangolo di emergenza. Istanti fatali che con tutta probabilità han visto un veicolo (probabilmente un’autovettura) investire e uccidere De Luca. L’automobile incriminata non si sarebbe fermata a prestare soccorso, anche se tra le ipotesi c’è quella di non essersi accorta dell’impatto. Successivamente, forse a corpo già senza vita, un mezzo pesante ha impattato l’uomo, stavolta fermandosi e facendo scattare l’allarme.

L’autopsia chiarirà la dinamica dell’accaduto, mentre al vaglio delle autorità ci sono le immagini delle telecamere di sicurezza del tratto. Nei prossimi giorni si potrà procedere al funerale della vittima.