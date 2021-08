Investito davanti al cimitero di Borgo San Giacomo: 31enne trasportato in ospedale con l'elisoccorso

E' successo poco prima delle 6. I carabinieri di Verolanuova stanno indagando su quanto accaduto. Il 31enne si trova in gravi condizioni.

Investito davanti al cimitero di Borgo San Giacomo

Il paese si è svegliato tra il suono delle sirene questa mattina. Ancor prima delle 6, la vittima dell'incidente (attualmente ricoverato in gravi condizioni) si trovava davanti al cimitero di Borgo San Giacomo. Un 31enne di origini straniere è stato investito da una giovane alla guida di una 500. Immediata è stata la chiamata ai soccorsi, partita in codice rosso. Sul posto si sono precipitate automedica, ambulanza e, dato che le condizioni dell'uomo sono fin da subito sembrate serie, anche l'elisoccorso.

Le indagini e il trasporto in ospedale

A fare luce sui fatti ci stanno pensando i carabinieri di Verolanuova che, raggiunto il luogo dell'incidente, hanno fin da subito iniziato ad indagare per ricostruire la questione dei fatti. E' al vaglio dei militari la modalità dell'incidente, così come le responsabilità. Nel frattempo, l'uomo è stato trasferito in elicottero alla Poliambulanza, sempre in codice rosso.