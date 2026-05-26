Investito dal treno tra Montirone e Ghedi: nulla da fare per un 30enne.

Tragedia sui binari: muore investito dal treno

Tragedia sui binari nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 25 maggio 2026): come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 18 in codice rosso in via Stazione 9. A perdere la vita un 30enne straniero: ancora non si conosce l’esatta dinamica dell’accaduto ma non si esclude possa essersi trattato di un gesto estremo.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto la Polfer e i Vigili del Fuoco, presenti inoltre un’ambulanza e un’automedica. Purtroppo però i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il tragico evento ha comportato inoltre pesanti disagi sulla circolazione ferroviaria.