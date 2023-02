Investito da un'automobile, paura per un 19enne.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 15 in codice rosso a Cellatica in via Badia: un ciclista di 19 anni sarebbe stato travolto da un'auto.

Dove si è verificato il sinistro

Il giovane non sarebbe in pericolo di vita

Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro: ad intervenire sul posto due ambulanze. Fortunatamente le condizioni del giovane non sono apparse gravi tanto che è stato ricoverato in codice giallo all'Ospedale Sant'Anna di Brescia. Non sarebbe in pericolo di vita.