Uomo investito da un’auto in via Moretto

Un uomo è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta, soccorsi sul posto in via Moretto, a Manerbio.

Investito da un’auto, soccorsi sul posto

Paura in città per un incidente. E’ accaduto in via Moretto, a Manerbio, poco prima delle 16. La dinamica è ancora da chiarire, ma la chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso. Ad avere la peggio è stato un uomo che si stava spostando in bicicletta. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista si trovava dietro il camion, e una volta svoltato a sinistra con la visuale coperta dal grosso mezzo, non ha visto arrivare l’auto che lo ha travolto.

L’uomo, nell’impatto la macchina ha sfondato il parabrezza sul quale è rimbalzato prima di cadere rovinosamente al suolo. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi che si sono fiondati sul posto. Nonostante le ferite e le contusioni, fortunatamente non ha mai perso conoscenza e non sembrerebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) il ferito è un uomo di 49 anni, mentre alla guida dell’auto c’era una donna sulla 50ina. Il ciclista è stato trasportato in ospdale in codice giallo.